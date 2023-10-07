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Zelikman
Владимир Путин считает, что в изменении стратегии ядерного сдерживания, нет никакой необходимости
Глава страны разъяснил, при каких обстоятельствах Россия нанесёт ядерный удар по противнику

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  На ежегодном международном дискуссионном форуме «Валдай» Владимир Владимирович Путин сделал ряд заявлений, касательно стратегии ядерного сдерживания и применения оружия подобного типа.

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  По словам президента России, нет никакой необходимости менять доктрину применения ядерного оружия. В настоящее время, есть две причины, по которым Стратегические Ядерные Силы Российской Федерации могут нанести удар по условному противнику.

  Первое, это зеркальные действия, когда СПРН (Система Предупреждения о Ракетном Нападении) зафиксировала запуск ракет с ядерной боеголовкой с траекторией полёта на территорию России. В этот момент, Вооруженные Силы РФ нанесут ответный ядерный удар по территориям агрессора. Как сообщил лидер страны, удар может быть произведён в разных направлениях и ущерб будет настолько сокрушительным, что шансов на выживание у противника не останется.

  Второе, это если на кону стоит вопрос самого существования России. В случае, если противник не применяет ядерного оружия, но угрожает самому существованию страны, использую другие наступательные средства.

  Владимир Владимирович заявил, что для применения ядерного оружие останутся только две эти причины и менять этого не стоит. Пока российская военная доктрина поставлена таким образом, ни одна другая страна не станет испытывать судьбу, угрожая России.

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  Также президент Путин рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» и завершении работы над стратегическим ракетным комплексом «Сармат». По словам первого лица, данные носители вскоре пойдут в серийное производство.

#россия #ракеты #ядерное оружие #владимир путин #стратегия #мир #сармат #буревестник
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