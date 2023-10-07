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На ежегодном международном дискуссионном форуме «Валдай» Владимир Владимирович Путин сделал ряд заявлений, касательно стратегии ядерного сдерживания и применения оружия подобного типа.
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По словам президента России, нет никакой необходимости менять доктрину применения ядерного оружия. В настоящее время, есть две причины, по которым Стратегические Ядерные Силы Российской Федерации могут нанести удар по условному противнику.
Первое, это зеркальные действия, когда СПРН (Система Предупреждения о Ракетном Нападении) зафиксировала запуск ракет с ядерной боеголовкой с траекторией полёта на территорию России. В этот момент, Вооруженные Силы РФ нанесут ответный ядерный удар по территориям агрессора. Как сообщил лидер страны, удар может быть произведён в разных направлениях и ущерб будет настолько сокрушительным, что шансов на выживание у противника не останется.
Второе, это если на кону стоит вопрос самого существования России. В случае, если противник не применяет ядерного оружия, но угрожает самому существованию страны, использую другие наступательные средства.
Владимир Владимирович заявил, что для применения ядерного оружие останутся только две эти причины и менять этого не стоит. Пока российская военная доктрина поставлена таким образом, ни одна другая страна не станет испытывать судьбу, угрожая России.
Также президент Путин рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» и завершении работы над стратегическим ракетным комплексом «Сармат». По словам первого лица, данные носители вскоре пойдут в серийное производство.