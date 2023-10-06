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Zelikman
Швейцария предлагает до 4.5 тысяч долларов украинским беженцам, за возвращение на родину
Таким образом власти хотят сэкономить деньги и лишить 80% иждивенцев статуса S

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  Как сообщает швейцарская информационная компания «SwissInfo», Швейцария заплатит от одной до четырёх с половиной тысяч американских долларов украинским гражданам, если они покинут территорию государства и отправятся на родину.

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  Как говорится в статье, таким образом власти решили сэкономить деньги, так как выплата даже максимальной суммы обойдётся государству дешевле, чем ежемесячная поддержка в долгосрочной перспективе. В настоящий момент большинство украинских беженцев находятся под защитой государства, имея статус "S". Ранее сообщалось, что десять тысяч украинцев были лишены этого статуса. Правительство Швейцарии рассчитывает, что благодаря программе стимулирования отъезда удастся отправить домой до 60 тысяч граждан Украины из 70 тысяч, находящихся в стране.

  Большинство бежавших из Незалежной после февраля 2022 года не стараются искать себе работу по месту пребывания и в основном рассчитывают на свой статус беженца. Данный вопрос уже был поднят в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию, Румынию, Великобританию и ряд других государств. Сообщается, что поток беженцев приводит к дополнительным нагрузкам на экономику. В условиях тяжелого периода во всей мировой экономике, данная нагрузка становится критичной, что вынуждает страны переходить к радикальным мерам и прекращать поддержку беженцев.

  Также ряд экспертов считает, что такие меры идут на руку администрации Зеленского. В настоящий момент украинские войска продолжают идти в атаки на российские окопы, неся при этом серьёзные потери. Источники сообщают, что на некоторых направлениях ВСУ приостановили свои попытки атаковать, в связи с большими расходом живой силы. Грубо говоря, подразделения выдохлись. При этом, в европейские страны бежало немалое количество военнообязанных граждан, и их возвращение на родину смогло бы помочь в вопросе мобилизации.

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