Основой удар пришелся по портовой инфраструктуры на Дунае

В ночь с 5 на 6 октября Воздушно-космические Силы Российской Федерации нанесли ракетно-дроновые удары по военной и портовой инфраструктуре Украины. Сообщается о поражении целей в Одесской и Харьковской областях.

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Украинские средства массовой информации и телеграм-каналы пишут о масштабном пожаре в Орловке Одесской области. Дроны-камикадзе поразили порты на Дунае Измаил и Рени. Приостановлена работа паромной переправы в Румынию. В последнее время западные партнёры всё больше говорят об укреплении украинской противовоздушной обороны. Страны Североатлантического Альянса начинают поставлять всё больше систем ПВО, также сообщается о поставках более современных и высокотехнологичных комплексов по типу австралийских антидроновых боевых модулей "Slinger" и немецких зенитных установок "Skynex".

Также сообщается, что ракетами и беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты в Харькове. Данную информацию подтвердили местные органы власти. Заявляется о пожаре, но какие именно объекты были поражены - неизвестно. Возможно, более подробная информация будет позднее.

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Видео и фотоматериалы с результатами ударов по Одесской области доступны по ссылке: https://t.me/rezident_ua/19977?single