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Zelikman
Российские артиллеристы за последние сутки уничтожили две САУ Caesar и две гаубицы M109 Paladin
В Вооруженных Силах провели работу над ошибками, касательно контрбатарейной борьбы

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  По сообщениям с линии боевого соприкосновения, российским военным удалось уничтожить сразу четыре самоходные 155-миллиметровые артиллерийские установки ВСУ: две французские САУ «CAESAR» и две американские машины M109 «Paladin».

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  Судя по всему, российская сторона начала более эффективно отрабатывать в контрбатарейной борьбе и сумела переиграть украинских военных. Ранее источники с зоны Специальной Военной Операции сообщали, что Армии России не хватает средств борьбы с артиллерией Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщали: бывший командующий 58-ой Армией генерал Иван Попов, командир батальона «Восток» полковник Александр Ходаковский и ряд российских военных корреспондентов. Однако, учитывая результаты минувших суток, Вооруженные Силы Российской Федерации сумели исправить ситуацию.

  В целом, ситуация на украинском театре боевых действий не претерпела никаких изменений за последние дни. В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои за населённые пункты Клещеевка и Андреевка. Посёлки по сей день находятся в серой зоне. Вместо домов и заборов остались груды камней, за которые уже попросту невозможно зацепиться ни одной из сторон.

  На Запорожском направлении сражения происходят в окрестностях Работино. Украинские формирования пытаются пробиться через российскую оборону, но раз за разом отходят, неся потери. Как сообщают источники, ВСУ продолжают атаковать пехотными группами, стараясь приберечь оставшуюся бронированную технику. Именно на данном участке российские военные сумели поразить две французские САУ «CAESAR».

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  На Купянском направлении Воздушно-космические Силы тщательно отрабатывают по позициям ВСУ тяжелыми полуторатонными авиабомбами ФАБ-1500 с унифицированными наборами модулей планирования и коррекции. Постепенно, все позиции и места скопления украинских военных превращаются в огромные воронки, подальше от которых стараются держаться все уцелевшие военнослужащие Украины. На этом же рубеже были уничтожены американские гаубицы «Paladin».

#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #оружие #вкс #артиллерия #контрбатарейная борьба
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