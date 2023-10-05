Об этом стало известно, после обновления спутниковых снимков 1 октября

Судя по обновлённым спутниковым снимкам от 1 октября, подтверждается информация о передислокации основной части Черноморского флота из портов Севастополя. Военные корабли отправились к берегам Новороссийска и Феодосии.

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Ранее в западных средствах массовой информации сообщалось о переброске некоторых кораблей Военно-морского Флота Российской Федерации из побережья Севастополя в другие морские порты России. Известно, что в Новороссийск отправились один патрульный корабль, два ракетных фрегата и три подводные лодки. В Феодосию тем временем отплыл один крупный десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики.

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Очевидно, данное решение было принято в связи с участившимися ракетными ударами по Крымскому полуострову. Один из самых серьёзных ударов пришелся по судоремонтному заводу в Севастополе, когда десятью крылатыми ракетами Вооруженные Силы Украины сумели пробиться через системы противовоздушной обороны. В результате данной атаки, были повреждены один боевой корабль и одна подводная лодка. Поставки западными странами боеприпасов по типу «Storm Shadow» в тот день дали существенные результаты.