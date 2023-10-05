Евросоюз требует, чтобы США продолжали финансирование Украины

Между Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом продолжается игра в перетягивание каната. Западные партнёры пытаются свалить друг на друга обязанности по финансированию администрации Зеленского.

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Ранее ряд американских конгрессменов от республиканской партии заявляли, что Киев не получит и доллара от США, пока Евросоюз не начнёт вкладываться в конфликт на Украине, также, как и Вашингтон. По мнению политиков, пока американские налогоплательщики отдают свои деньги на поддержание правительства и Вооруженных Сил Украины, Европа отсиживается.

Накануне председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что при всём желании, Евросоюз не сможет оказать Украине такую же финансовую поддержку, как Соединённые Штаты.

"Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине. Моя надежда, надежда украинцев на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины", - заявил политик журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.

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Этим Европейское сообщество хочет дать понять, что без помощи от США, дальнейшее финансирование Киева не имеет никакого смысла, и призывает администрацию Байдена принять меры для возобновления финансирования. Поддержка Киева, судя по всему, висит на волоске, ведь если американские власти окончательно перекроют кислород Зеленскому, то такие же меры предпримут и другие страны.