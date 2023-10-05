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Как сообщают в пресс-службе научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы», в войска была передана очередная партия восстановленных боевых машин десанта второй БМД-2 и бронетранспортеров БТР-РД.
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Обслуживание проходило в Волгоградском филиале «Курганмашзавода». Военная техника уже прибыла в зону проведения Специальной Военной Операции и передана подразделениям Воздушно-десантных Войск Вооруженных Сил России.
"Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников", - заявляют в пресс-службе предприятия.
По имеющейся информации, все бронемашины прошли капитальный ремонт и многие узлы и агрегаторы были обновлены. Также специалисты отечественного военно-промышленного комплекса провели полную проверку и тестирование отгружаемой техники. В Министерстве Обороны уделяют пристальное внимание поступающей на вооружение технике, чтобы боевая машина не подвела в нужный момент. Однако, точных цифр, какое количество техники получила армия в этот раз, нет.