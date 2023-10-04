НАТО наращивает противовоздушную оборону Украины, подготавливая Киев к зимним авиаударам

Американское информационное агентство «Bloomberg» сообщило, что Минобороны Федеративной Республики Германия дополнительно отправит Украине одну противовоздушную ракетную систему «IRIS-T» и около дюжины зенитных самоходных установок «Gepard».

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Как сообщают источники издания, данные системы ПВО должны будут обеспечивать безопасность для портовой инфраструктуры Украины в Одесской области и защитить поставляемое Украиной зерно. Также никуда не делись опасения по поводу приближающихся холодов. На Западе уверены, что Российская Федерация будет использовать фактор зимы как оружие, и союзники по Североатлантическому Альянсу стремятся укрепить оборону Украины и в других регионах.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия боеприпасов и ПВО Украине не удаётся добиться успехов в контрнаступлении.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить российскую армию. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - сказал политик.

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Судя по всему, в Германии решили, что Украине действительно не хватает лишь данных систем ПВО для полной "перемоги". Однако, конкретных сроков в ФРГ не называют. Известно лишь, что поставки будут до конца года.