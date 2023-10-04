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Zelikman
Цена нового автомобиля Москвич-6 будет варьироваться от 2.4 до 3.1 млн рублей
Старт продаж ожидается уже до конца октября

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  Корреспондентам издания "Autonews" удалось побеседовать с сотрудниками нескольких дилерских центров «Москвич» в Москве и Московской области. В ближайшие недели в России стартуют продажи новых автомобилей «Москвич-6».

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  В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало производства седанов «Москвич-6». Заявлялось, что старт продаж начнётся до конца октября, но на тот момент не было никакой информации о ценах на новинки. Как сообщили сотрудники салонов, с которыми удалось побеседовать журналистам, стоимость автомобиля может варьироваться от 2.4 до 3.1 миллиона рублей. Судя по всему, цены приблизительные, так как в разных салонах давали отличающуюся информацию, но в рамках данного ценового диапазона.

  Сам «Москвич-6» - это российская локализация китайского автомобиля Sehol A5 Plus от компании JAC. На родине данные модели продаются по цене от 99 до 135 тысяч юаней, что на отечественную валюту примерно 1.4-1.9 миллионов рублей.

  Длина автомобиля 4770 мм, ширина 1820 мм, высота 1492 мм. На выбор будет доступно 2 варианта мотора: турбомотор на 136 лошадиных сил с бесступенчатой трансмиссией и турбомотор GDI на 174 лошадки с роботизированной трансмиссией и двойным сцеплением. Как сообщалось, российский завод закупил несколько тысяч комплектов для сборки на 2023 год, однако, конкретных чисел не назвали.

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#россия #китай #автомобиль #москва #транспорт #москвич #jac
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