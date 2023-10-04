В НАТО при этом сообщают, что скоро оружия не будет вовсе. "Дно уже виднеется"

Накануне Владимир Зеленский заявил, что для успешного контрнаступления Вооруженным Силам Украины не хватает боеприпасов и систем противовоздушной обороны, а в частности, современных зенитных комплексов.

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"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить российскую армию. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - заявил президент Украины журналистам новостного телеканала Sky TG24, добавив: "Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя".

Очевидно, что украинский лидер вновь намекает на недостаточные поставки оружия со стороны западных союзников, что именно в этом и кроется проблема провального контрнаступления.

В этот же день редакция американского телеканала CNN опубликовала материал, в котором говорится, что у западных партнёров начинает заканчиваться оружие для Киева.

"Мы передаём Украине системы вооружений — это здорово — и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отправлять вооружение с наполовину и менее заполненных складов в Европе", - сообщил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауер в ходе Варшавского форума. Также он кратко описал ситуацию словами: "Дно уже виднеется", имея в виду приближающееся опустошение запасов оружия НАТО и невозможность поставлять его Киеву.

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Ранее уже подобное заявление прозвучало от Министерства Обороны Великобритании. Лондон сообщил, что ему больше нечего отправлять на Украину, но он поможет уговорить других союзников предоставить всё возможное.