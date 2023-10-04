По мнению администрации Орбана, Киеву могут выделить деньги ещё и США, а это уже будет слишком много для Украины.

В администрации Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложили сократить в два раза финансирование Украины. По мнению венгерского правительства, администрация Зеленского может получить ещё деньги от Соединённых Штатов Америки, а значит Евросоюзу нет необходимости вкладывать слишком много денег в данную кампанию.

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Ранее Европейская Комиссия предложила передать Украине порядка пятидесяти миллиардов евро в течение ближайших четырёх лет. Однако, Венгрия заявила, что будет блокировать денежные вливания Европейского Союза в украинский конфликт, пока ЕС не выплатит всё, что задолжал венгерскому народу.

Стоит отметить, что вопрос дальнейшего финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов ещё далёк от разрешения. Накануне Палата Представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Самое интересное, что причиной тому стал не отказ в финансировании украинского правительства, а то, что Маккарти вообще позволил избежать "Shutdown" и искал какие-то компромиссы в диалоге с администрацией Байдена. По мнению американских политиков, Украине нельзя выделять вообще никаких денег и не стоит давать никаких обещаний по этому поводу.

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Ранее в администрации Байдена заявили, что имели некоторые договоренности с Маккарти по поводу выделения денежных средств Киеву. Хоть спикер палаты представителей опроверг данные заявления, но коллег по партии уже было не переубедить.