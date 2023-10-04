Цена одного железного гиганта составит 3 миллиона долларов

Японская компания «Tsubame Industries» создала четырёхметрового робота «ARCHAX», управляемого пилотом изнутри при помощи видеокамер, выводящих картинку на мониторы, находящиеся во внутренней кабине и джойстиков, за счёт которых осуществляется управление руками робота.

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Робот может использоваться в двух режимах: горизонтальном и вертикальном. В горизонтальном положении робот может передвигаться с максимальной скоростью до 10 км/час. Как сообщил 25-летний генеральный директор компании Рё Ёсида, проект «ARCHAX» изначально планировался именно в горизонтальном виде, но позднее пришла идея трансформации в вертикальное положение.

"Япония преуспевает в разработке анимаций, игр, робототехники и автомобилей, поэтому я хотел создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один. Я хотел создать что-то, что отражало бы суть Японии", - добавил Рё Ёсида.

Цена одного такого железного гиганта составит три миллиона долларов. Разработчики планируют создать пять таких экземпляров и продать их различным ценителям робототехники и коллекционерам. Как сообщается, данный проект в перспективе может пригодиться в различных сферах жизнедеятельности, а в ближайшем будущем ребята готовы представить его на выставке Japan Mobility Show.

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