Теперь в борьбе с пожарами будут использоваться беспилотные летательные аппараты

В Китайской Народной Республике обновили подход к тушению пожаров, использовав при этом современные технологии. Пожарная служба опробовала беспилотные летательные аппараты для тушения пожаров внутри многоэтажек.

реклама

Китайские спасатели попросту прикрепили к крупным винтовым дронам пожарные шланги. После этого беспилотник поднимается вверх и поливает пламя огнегасящим составом. При этом удаётся сэкономить время на развертывание пожарной лестницы и снизить риски для самих сотрудников специальной службы.

Беспилотным летательным аппаратам и дронам других типов находится всё больше применений в различных сферах деятельности. Не так давно компании по типу Tesla начали разработку беспилотных транспортных средств с искусственным интеллектом, и вот в различных уголках мира уже ездят беспилотные такси. Одновременно с этим по улицам начали ездить дроны-доставщики. Ближе к 2022 году беспилотникам нашли широкие спектр применения в военном искусстве: разведка, корректировка, бомбардировка, таранное средство, перевозка военных грузов и многое другое. В современных реалиях уже ни одна армия в мире не может быть эффективна на поле боя, не имея на вооружении различные БПЛА. В батальоне "Восток" и вовсе считают, что в будущем будут образовываться целые рода войск, связанные с дронами.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но сколько ещё возможностей у данных технологий? Сегодня дроны уже используются в военной, пожарной и логистической сферах.