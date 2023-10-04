В Министерстве Обороны России сообщили: уничтожен 31 беспилотник самолётного типа

В Министерстве Обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь с 3 на 4 октября украинские формирования попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Пресс-служба ведомства заявляет, что в результате работы противовоздушной обороны был уничтожен 31 беспилотник, 19 из них были сбиты над Белгородской областью.

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"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", - говорится в сообщении.

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Помимо этого, Воздушно-космические Силы России пресекли попытку десантироваться на территории полуострова Крым группы украинских диверсантов. По имеющейся информации, бойцы Вооруженных Сил Украины двигались к мысу Тарханкут на военном катере и гидроциклах, но на северо-западе акватории Черного моря авиация перехватила группу ВСУ. В Минобороны не сообщается, были ли украинские военные уничтожены или отброшены на исходные позиции.