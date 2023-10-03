В свою очередь Варшава опровергает данные заявления и сообщает, что польский оборонный холдинг не получал от Киева приглашения

Как сообщается, польские власти отказались от поездки в Киев на форум военной индустрии, проводимый администрацией Зеленского для строительства военных заводов на территории Украины и развития производства оружия. На данный проект Киев надеется потратить арестованные активы Российской Федерации.

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"Мы направляем приглашение, и государство уже решает, принимать это приглашение или нет, исходя из своих собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод для каких-либо обвинений Украины в том, что Польши там не было", - заявил в эфире польского телеканала «TVN» посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

По словам дипломата, Польша попросту проигнорировала приглашение от украинской стороны, но Киев не станет осуждать Варшаву по этому поводу. Однако министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции «ZET» заверил, что польский оборонный холдинг не получал никаких приглашений от Киева.

"В последнее время мы стали свидетелями многих недружественных шагов со стороны Украины", - добавил политик.

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Отношения между Польшей и Украиной продолжают обостряться. Накануне пресс-секретарь правительства Петр Мюлер заявил, что в Варшаве прекрасно знают об экономических интересах Украины в области сельского хозяйства, но Польша будет действовать в интересах польского народа, а не украинского.