Данные комплексы должны эффективно справляться с вертолётами и беспилотниками

Американская широковещательная компания «ABC» сообщает, что Австралия передала Киеву Антидроновые комплексы Slinger от компании-разработчика Electro Optic Systems (EOS). Комплекс был разработан лишь в 2023 году, и это будет дебютом для данного оружия в реальных боевых условиях.

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Данная система по факту представляет собой боевой модуль на основе автоматической 30-милиметровой пушки M230LF со стабилизатором, которая способна выпускать до 200 патронов с фугасным бесконтактным взрывателем в минуту. Для повышения точности стрельбы имеются прицел с тепловизором, камера ночного видения и датчик ветра. Благодаря такому оснащению, комплекс должен без труда справляться с воздушными целями: вертолётами и различными беспилотными летательными аппаратами. Украина получит 110 данных систем противовоздушной обороны.

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Ранее крупнейший немецкий концерн «Rheinmetall» заявил, что поставит Вооруженным Силам Украины две самые дорогие в мире зенитные установки «Skynex», чья скорострельность достигает 1000 патронов в минуту. Судя по всему, западные партнёры решили максимально обезопасить небо над Киевом, чтобы начать строительство своих военных заводов на территории страны. Смогут ли все эти средства ПВО справиться с ракетно-дроновыми ударами Воздушно-космических Сил России, узнаем в скором будущем.