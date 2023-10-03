По мнению ветеранов, военная доктрина США и других союзников привела бы к печальным последствиям на Украинском театре боевых действий

Как сообщает американское издание «The Business Insider», военные начинают сомневаться в эффективности подготовки украинских военнослужащих западными инструкторами. Военная доктрина Соединённых Штатов Америки и других членов Североатлантического Альянса не подходит для ведения боевых действий на Украине.

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По мнению источников издания из числа военных, провал украинского контрнаступления доказал, что подготовленные на полигонах западных стран военнослужащие не показывают желаемых результатов на поле боя, а значит, и собственные вооруженные силы этих стран не готовы к полномасштабным боевым действиям. Украинские формирования проходят подготовку по стандартам НАТО.

"На данный момент у нас даже нет четкой доктрины реального использования небольших беспилотников", - заявил один из американских ветеранов, тренировавший украинских военных, добавив: "Украинцы довольно продвинуты в этом вопросе. Украинцы значительно опережают нас в интеграции этих небольших беспилотных систем и дронов малого и среднего размера".

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По мнению американского инструктора, если бы в боевых действиях вместо украинцев пришлось участвовать американским войскам, всё могло бы быть еще плачевнее. Военные США, Европы и других союзников по НАТО, приспособлены к военным кампаниям по типу Ирака или Афганистана, но то, что происходит в настоящее время на Украине, совершенное другое.