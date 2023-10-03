В ходе тестов, российская броня выдержала даже пули 8.6 338 Lapua Magnum, американский бронежилет был пробит даже из АК-74

Российская государственная корпорация «Ростех», образованная для разработки, производства и экспорта высокотехнологичных товаров военного и гражданского назначения, провела сравнение трофейного американского бронежилета, используемого украинскими формированиями, и отечественного бронежилета "Оберег".

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По результатам тестов, отечественная разработка сумела остановить даже пули 8,6 × 70 мм (338 Lapua Magnum), в то же время американский образец не смог выдержать попадание от автомата Калашникова калибром 5.45, хотя производителем завялена защита и от более мощного оружия.

"Ход СВО показывает, что высокий процент ранений бойцы получают от разрыва снарядов и осколков. Поэтому создатели бронежилета «Оберег» уделили большое внимание дополнительным накладкам и модулям, защищающим военнослужащего от осколков, снарядов и мин. Также класс защиты керамической плиты рассчитан на хороший калибр, что позволяет защитить военнослужащего от разного типа стрелкового и автоматического оружия", - рассказал военный обозреватель Александр Бутырин, говоря о российском бронежилете.

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Разработчики данного изделия постарались сделать «Оберег» одновременно надёжным, но при этом, легким и удобным в ношении, чтобы он не сковывал российских военнослужащих во время боевых действий. Вес бронежилета составляет 11.5 килограмма