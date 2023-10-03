Комплектующие из Китая вновь становятся дороже

Накануне курс американского доллара вновь превысил отметку в 100 рублей за условную единицу. Наблюдается продолжение ослабления рубля, а применённые инструменты поддержки национальной валюты со стороны Центрального Банка России не дали ожидаемого результата. Однако, совершенно очевидно, что руководство страны не намерено допускать ослабления нацвалюты до отметок в 100 рублей за доллар и выше. Судя по всему, правительство начнёт предпринимать более действенные меры, по стабилизации курса отечественного рубля.

реклама

В это же время, на китайской торговой площадке Aliexpress американский доллар приравнивается к 104 рублям. Товары из Поднебесной вновь выросли в цене. К примеру: популярный среди геймеров 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5600 обойдётся покупателям дороже 11500 рублей.

Ранее данный камень можно было приобрести по цене в районе десяти тысяч всё тех же российских рублей, но с изменениями на рынке валют, цена выросла более чем на 15 процентов.

Геймерскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 Super с 8 гигабайтами видеопамяти на борту можно приобрести от 21 тысячи рублей, если не брать в расчёт различные бренды по типу Mllse, JIESHUO и другие китайские "рефаб" бренды.

Совсем недавно эти же модели стоили в районе 19 тысяч рублей, однако, ослабление рубля даёт о себе знать. Само собой, речь идёт не только о комплектующих, но и о другой электронике.

Уже относительно старенький смартфон Poco F3, судя по цене, не успел утратить своей актуальности. Некогда монстр производительности на процессоре Qualcomm Snapdragon 870 вновь стоит дороже 25 тысяч рублей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее этот смартфон можно было приобрести дешевле 22 тысячи, ну а в лучшие времена цена опускалась до 17-18 тысяч, что весьма огорчает. Технически смартфон теряет в актуальности, но в цене становится только дороже.