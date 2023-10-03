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Zelikman
Курс доллара на AliExpress превысил 104 рубля
Комплектующие из Китая вновь становятся дороже

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  Накануне курс американского доллара вновь превысил отметку в 100 рублей за условную единицу. Наблюдается продолжение ослабления рубля, а применённые инструменты поддержки национальной валюты со стороны Центрального Банка России не дали ожидаемого результата. Однако, совершенно очевидно, что руководство страны не намерено допускать ослабления нацвалюты до отметок в 100 рублей за доллар и выше. Судя по всему, правительство начнёт предпринимать более действенные меры, по стабилизации курса отечественного рубля.

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  В это же время, на китайской торговой площадке Aliexpress американский доллар приравнивается к 104 рублям. Товары из Поднебесной вновь выросли в цене. К примеру: популярный среди геймеров 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5600 обойдётся покупателям дороже 11500 рублей.

    Ранее данный камень можно было приобрести по цене в районе десяти тысяч всё тех же российских рублей, но с изменениями на рынке валют, цена выросла более чем на 15 процентов.

  Геймерскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 Super с 8 гигабайтами видеопамяти на борту можно приобрести от 21 тысячи рублей, если не брать в расчёт различные бренды по типу Mllse, JIESHUO и другие китайские "рефаб" бренды.

  Совсем недавно эти же модели стоили в районе 19 тысяч рублей, однако, ослабление рубля даёт о себе знать. Само собой, речь идёт не только о комплектующих, но и о другой электронике.

  Уже относительно старенький смартфон Poco F3, судя по цене, не успел утратить своей актуальности. Некогда монстр производительности на процессоре Qualcomm Snapdragon 870 вновь стоит дороже 25 тысяч рублей.

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  Ранее этот смартфон можно было приобрести дешевле 22 тысячи, ну а в лучшие времена цена опускалась до 17-18 тысяч, что весьма огорчает. Технически смартфон теряет в актуальности, но в цене становится только дороже.

#россия #китай #цены #рубль #доллар #курс
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