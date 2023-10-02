Бен Уоллес считает, что необходимо пересмотреть масштабы мобилизации и отправить в контрнаступление побольше молодёжи

По мнению бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, для успеха на поле боя Киеву придётся призывать в Вооруженные Силы Украины больше молодёжи. В настоящее время средний возраст военнослужащих в украинской армии выше 40 лет.

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"Украина также должна сыграть свою роль. Средний возраст украинских солдат на линии боевого соприкосновения превышает 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сберечь молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит Российской Федерации построить новую армию", - заявил британец, добавив, - "Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах. Возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации".

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Как считает Бен Уоллес, украинское контрнаступление должно продолжаться несмотря ни на что, бойцы ВСУ должны наступать и наступать, но для этого Киеву необходимо передавать больше оружия. Однако, самое главное, Украине пора начать мобилизовывать более молодых парней для отправки их в зону боевых действий и только тогда можно будет рассчитывать на перелом в данном конфликте. Судя по высказываниям бывшего министра обороны, жизни украинцев его волнуют в самую последнюю очередь.