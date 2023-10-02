Миллиардер выложил фотожабу с Владимиром Зеленским в социальной сети «X»

В парламенте Украины обвинили миллиардера Илона Маска в распространении российской пропаганды. Это произошло после публикации очередного скандального поста в социальной сети «X», где предприниматель выложил фотожабу с Владимиром Зеленским, изобразив его в качестве "страдающего человека" и подписал картинку: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". Таким образом Маск подчеркнул, что в последнее время администрация президента Украины просит всё больше денег от западных партнёров.

реклама

Ранее американский бизнесмен уже делал множество заявлений, которые вызывали гнев и откровенную ненависть со стороны украинского общества. Если говорить о публикациях в социальных сетях, то в особенности запомнилось его предложение по урегулированию украинского конфликта, где Илон предложил закрепить Крымский полуостров за Российской Федерацией, а на территории Донбасса провести открытые референдумы, чтобы понять, с кем хотят быть люди, проживающие на Востоке Украины. Вслед за данным предложением, украинское сообщество начало поливать предпринимателя грязью и желать ему множество малоприятных вещей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также в последние месяцы владелец соцсети «X» частенько проходится по президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену. По мнению Маска, труп из фильма «Уикенд у Берни» выглядит живее действующего президента США.