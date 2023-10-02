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Zelikman
Илон Маск лично протестировал стриминговые сервиса социальной сети «X»
В течение 52-ух минут миллиардер выбивал жизнь HP из монстров в подземельях Diablo

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 Илон Маск, один из известнейших людей на Земле, провёл полноценный стрим компьютерной игры Diablo 4 через свою социальную сеть «X» (Бывший Twitter). Таким образом миллиардер протестировал стабильность нового сервиса компании и одновременно с этим сделал хорошую рекламу.

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  В течение 52 минут предприниматель "метелил" монстров в подземельях вселенной Diablo со специально созданного для теста аккаунта cyb3rgam3r420, правда 12 из них заняли различные настройки игры и сервисов. Как заявлено, сервис уже доступен для пользователей, однако, даже оставлять комментарии под стримами смогут только те пользователи, которые оформят платную подписку. Американское информационное агентство Bloomberg считает, что компания Маска рассчитывает занять часть стримингового рынка, на котором сегодня царствует Twitch.

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  Заявлено, что стримеры будут получать 70% заработка от подписок в течение двенадцати месяцев, максимальная сумма может достигать ста тысяч долларов. Однако, для участия в данном аттракционе невиданной щедрости необходимо получить 350 платных подписок в течение трёх месяцев. Само собой, данная задача непосильна для начинающих стримеров. Зато актуальна для именитых и популярных блогеров, что говорит о стремлении перетянуть в социальную сеть «X» именно этих ребят, а уже через них добиться стремительного развития своего стримингового сервиса. 

#илон маск #гейминг #компьютерные игры #социальная сеть #стрим #«x»
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