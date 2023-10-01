На записи имеются кадры, которые мы ранее уже могли наблюдать, но также есть и неопубликованные ранее материалы

Пресс-служба Частной Военной Компании «Вагнер» опубликовала эксклюзивные кадры поездки основателя организации на Африканский континент. Это полное видео последнего объезда своих подразделений Евгением Пригожиным в странах Африки.

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На видеоматериалах запечатлена последняя командировка бизнесмена. Спустя небольшое количество времени после возвращения на родину, случились трагические события августа 23-го, когда бизнес-джет руководителя ЧВК «Вагнер» разбился в Тверской области, унеся жизни Евгения Пригожина и ещё девяти человек, находившихся на борту Embraer EMB-135BJ Legacy 600 (EBM-135BJ).

На опубликованном видео имеются и те самые кадры, в которых предприниматель призывает "Музыкантов" готовиться к новым приключениям и новым боевым задачам. Начинается запись с одной из самых популярных на сегодняшний день цитат Евгения Викторовича: "Работаем. Температура +50, всё как мы любим".

Также на плёнке большое количество частных видео, где происходит импровизированная съёмка на различных локациях и при самых обыденных обстоятельствах для бойцов Группы Вагнера: обеденный перерыв и сон на борту военно-транспортного самолёта, поездки на бронетехнике и пикапах по бездорожью и общение с жителями африканских республик.

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Любопытно, почему данное видео не выкладывалось командой ЧВК «Вагнер» ранее. Возможно у ребят позже найдётся ещё больше материалов из архива Евгения Викторовича Пригожина, которые мы ещё не видели.