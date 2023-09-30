По информации британской разведки, Кремль начал подготовку своих резервов в Сибири, чтобы они были готовы к сражениям в холодную зиму

Ранее британская разведка MI-6 передавала Киеву информацию, что в Кремле подготовлен план по освобождению ещё пяти регионов от украинских войск и присоединению их в состав Российской Федерации.

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Теперь MI-6 сообщает, что специально для этих целей на территории России подготавливают новые подразделения и соединения, сформированные из военнослужащих, проживавших в северных регионах, в основном бойцов из Сибири. Также подготовка проходит и в самых холодных районах страны, чтобы подготовить специальные бригады, готовые к сражениям в зимний период. По мнению британских спецслужб, ожидать российского наступления стоит именно зимой.

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Откровенно говоря, данная информация от британских разведчиков звучит как самая настоящая "Клюква" и для полного комплекта в ней не хватает лишь медвежьих всадников. Однако, это может дать ответ на вопрос, почему многие западные официальные лица начинают склоняться к заморозке конфликта и закреплении достигнутых на сегодняшний день результатов, опасаясь, что дальнейшие боевые действия могут лишь ухудшить переговорные позиции в возможном диалоге с Москвой. В таком случае Киеву будет ещё сложнее выйти из данного конфликта.