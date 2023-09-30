Связано это с ограничениями экспорта комплектующих на Украину из Китая

По заявлению журналистов американского издания «The New York Times», Украина начала ощущать дефицит беспилотных летательных аппаратов из-за ограничений на экспорт комплектующих из Китайской Народной Республики.

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Санкции со стороны Поднебесной, вступившие в силу с 1 сентября, начали сказываться на производстве дронов-камикадзе и других разведывательно-ударных беспилотников. Из-за китайских блокировок Киев теряет по десять тысяч беспилотников в месяц, а украинцы теперь вынуждены вывозить из Китая комплектующие контрабандой.

"Мы рассматриваем все возможные способы экспорта дронов из Китая, потому что, как ни крути, больше всего они производятся там", - сообщил источник «The New York Times».

Как сообщается, крупнейшая китайская компания «DJI» занимает 90% от всего мирового рынка БПЛА, и такой расклад может серьёзно ударить по перспективам Киева и, напротив, усилить позицию Российской Федерации.

По мнению украинских военнослужащих, оставшихся беспилотников надолго не хватит, а каждые новая поставка дается всё сложнее и сложнее. В это же время, российская сторона не испытывает никаких проблем с дронами различного типа.

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"Прямые поставки дронов китайских компаний в Украину за первое полугодие составили чуть более 200 тыс. долларов. За тот же период Россия получила как минимум 14,5 млн долларов в виде прямых поставок дронов от китайских торговых компаний", - заявляют в «The New York Times».