"Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления не удалось добиться никакого значительного прорыва"

Полковник Вооруженных Сил Австрии Маркус Райснер заявил в немецком издании «Handelsblatt», что украинская армия вот-вот потеряет инициативу и мяч окажется на стороне Российской Федерации.

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"Отдельные российские линии обороны преодолеваются с большими потерями, но реального прорыва дамбы пока ни разу не было. Должно быть тревожным звоночком, что после 117 дней контрнаступления не удалось добиться никакого значительного прорыва", - заявил профессиональный военный.

Райснер считает, что какого-либо успеха на Украину должно отправляться по четыре или пять эшелонов военной техники и вооружения, иначе уже скоро Россия начнёт своё наступление. Из 90 отправленных Украине основных немецких боевых танков Leopard-2, как минимум треть уже были уничтожены или повреждены. Также офицер поделился мнением, что в западных средствах массовой информации сильно преувеличивают результаты украинского контрнаступления, так как ВСУ так и не сумели фактически изменить ситуацию на поле боя.

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"Европа вот-вот упустит момент, когда мы больше не будем держать ее под контролем и ситуация склонится в пользу русских", - добавил Маркус Райснер.