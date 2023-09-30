Также он считает, что западные союзники не готовы идти с Украиной до конца

В интервью украинским журналистам глава Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские вооруженные силы уже вряд ли сумеют вытеснить армию России с занятых ею территорий.

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По мнению Данилова, в настоящий момент лучшее что можно сделать всем гражданам, это завести дома пулемёт и попытаться задержать российские подразделения своими силами. Накануне одно из западных изданий проанализировало результаты летнего украинского контрнаступления. По итогам четырёх месяцев Вооруженные Силы Украины захватили не больше территорий, чем потеряли, что говорит об отсутствии успеха в летней кампании.

Также начальник Совета Безопасности не видит готовности идти до "Победы Украины" со стороны западных партнёров. Все говорят о достижении успехов, о сильной позиции Киева и о выгодных условиях.

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"Нам до сих пор никто не может четко дать ответ, что такое наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до - и дальше словосочетания "победа" я нигде не слышал. Они говорят - "до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения". А нам нужно четко понимать - они с нами идут до победы или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - заявил глава Совета по Нацбезопасности Украины.