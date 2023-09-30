Между Зеленским и Залужным произошёл конфликт из-за планов о новых наступательных операциях

Как сообщается, между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным вновь возник конфликт на почве планирования дальнейших наступательных операций.

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По имеющейся информации, Владимир Зеленский настаивает на операции по форсированию Днепра и попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию. Залужный считает такую операцию обречённой на провал и хочет перейти к оборонительной тактике, чтобы восстановить украинские силы после тяжёлого летнего контрнаступления.

Ранее Зеленский анонсировал, что в скором времени украинские войска захватят три важных города и заявил, что контрнаступление не остановится из-за наступления холодов и распутицы. После таких заявлений украинский лидер обязан показать какой-либо существенный результат.

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В свою очередь Валерий Залужный считает, что контрнаступление стоит остановить, так как элементарно, согласно военной науке, наступающая сторона несёт больше потерь, нежели подразделения, находящиеся в обороне. Летний период времени прошёл с большими потерями и малыми успехами для украинской стороны, а с наступлением холодов, по мнению главкома, всё станет ещё хуже.