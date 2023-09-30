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Zelikman
По мнению украинских СМИ, самая масштабная коррупция на Украине имеет место при закупке оружия
Министерство Обороны получает оружие и боеприпасы по существенно завышенным ценам

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  Как сообщают украинские средства массовой информации, самая масштабная коррупция в аппарате Министерства Обороны происходит не при выдаче липовых справок, а при закупке оружия и боеприпасов, так как армия получала снаряды по завышенным ценам.

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  К примеру: поставки 122-миллиметровых боеприпасов для Вооруженных Сил Украины осуществляла компания "Прогресс". Стоимость одного такого снаряда в 2022 году составляла чуть больше 32 тысяч гривен, затем цена выросла до 38 тысяч, а уже в 2023 году один боеприпас стоит 54 тысяч гривен. Такие же скачки цен наблюдаются и со всеми другими товарами из сферы оборонной промышленности. Компания "Украинская бронетехника" выпускала 60-миллиметровые мины по 2474 гривны, за год цену повысили до 3764 гривен.

  Любопытно то, что по факту компания "Прогресс" выступала посредником между Министерством Обороны и другой компанией: "Alfa", которая в свою очередь продавала те же 122-миллиметровые снаряды по 760 евро, а если переводить цену, по которой украинское Минобороны получало данное оружие, на евро, то каждый снаряд обходился армии в 1195 евро - это более чем в полтора раза дороже.

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  Вокруг конфликта на Украине крутится огромное количество денег и большие возможности. Если ранее ВПК разных стран работали практически в пассивном режиме, то сегодня производственные мощности не справляются с заказами. Помимо этого, производители техники и вооружений могут продемонстрировать или опробовать свои новые образцы в реальных боевых условиях.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #оружие #боеприпасы
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