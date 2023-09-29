Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

Как сообщает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, украинские пилоты начнут обучение на американских истребителях F-16, как только пройдут курсы по изучению английского языка.

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По словам Сингх, обучение украинских пилотов на авиабазе "Моррис" Нацгвардии США в штате Аризона может немного затянуться, так как перед основным изучением боевых машин лётчикам Вооруженных Сил Украины необходимо изучить английский язык. Это же касается обслуживающего персонала и других специалистов, которые будут в перспективе участвовать в эксплуатации истребителей F-16.

Киев уже больше полугода требует от западных союзников поставки истребителей F-16, но, как оказалось, для начала отправок украинские пилоты должны научиться летать на НАТОвских самолётах. При этом администрация Зеленского надеялась, что американские F-16 смогут поучаствовать в летнем контрнаступлении ВСУ.

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Судя по всему, когда иностранные военные говорили, что Украина может рассчитывать на первые поставки истребителей лишь в 2024 году, речь скорее всего шла далеко не о начале следующего года. На сегодняшний день нет никаких временных рамок, когда самолёты Североатлантического Альянса появятся на украинском театре боевых действий.