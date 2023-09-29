По мнению экспертов, компания таким образом лишь обходит антироссийские санкции

В крипто-сообществе считают, что к уходу биржи Binance из Российской Федерации есть большое количество вопросов. По мнению экспертов, подозрительно выглядит то, что компания CommEX, которой якобы Binance продаёт весь российский бизнес, была зарегистрирована за сутки до объявления об уходе крупнейшей в мире биржи.

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Как сообщается, CommEX будет иметь все те же функции и возможности, что и предоставляла биржа Binance. Даже интерфейс приложения обещают сделать похожим на тот, что был у "Желтого" гиганта, но в других цветах. В сообществе считают, что это попросту перерегистрация и ребрендинг российского филиала биржи для выхода из-под давления американских регуляторов и закрытия всех вопросов по антироссийским санкциям. Новая биржа не будет иметь никаких ограничений для россиян, что логично, и будет принимать все банковские карты, даже говорится о работе на территории Крыма. В самой новой компании отрицают связи с криптовалютной биржей Binance, но при этом не скрывают, что многие специалисты - бывшие сотрудники Binance.

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Ситуация напоминает санкции против Huawei и её дочернюю компанию Honor. После наложения санкций на компанию Huawei, производитель больше не мог выпускать свои смартфоны со встроенными Google-сервисами и процессорами от MediaTek и Qualcomm. Однако, через некоторое время дочерний бренд Honor якобы был продан другой китайской компании, после чего смартфоны Honor вновь получили все иностранные технологии и компоненты. При этом, по сей день у Huawei и Honor дублируются смартфоны, отличаясь лишь в плане процессоров и наличием программ от Google.