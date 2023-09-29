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Zelikman
Республиканцы потребовали от Пентагона не эскалировать конфликт между Россией и США
По мнению членов Палаты представителей, Вашингтону необходимо искать способы урегулирования конфликта, а не доводить его до Третьей Мировой Войны

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  "Сама мысль, что мы отправим наступательные вооружения - самолеты, танки и американские экипажи на Украину... Просто поймите, не надо обманываться, это третья мировая", - заявил в марте 2022 года президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

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  Именно эту цитату припомнили накануне американскому лидеру представители республиканской партии США. Сенатор Джей Ди Вэнс, а также члены Палаты представители Чип Рой, представляющий штат Техас и Мэтт Гетц от штата Флорида направили министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором высказали своё мнение о неприемлемости отправлять на Украину дополнительно американских советников и инструкторов.

  "Миссия военных советников на Украину приведет к значительному риску эскалации отношений с Россией. Это будет означать отправку дополнительного персонала в разгар прямого и кровавого конфликта с Россией. Ущерб нашему личному составу в ходе такой миссии будет трагедией и может вынудить наших союзников по НАТО в соответствии с Вашингтонским договором начать консультации по статье 4 или даже задействовать статью 5 о коллективной безопасности. Отправка военных советников стала бы еще одним шагом к опасной и ненужной войне между Соединенными Штатами и Россией", - написали республиканцы.

  Ранее различные западные издания призывали снять ограничения на количество военных советников из США на Украине и направить еще больше американских военных для обучения украинских формирований. По мнению республиканцев, такие действия приведут к началу Третьей Мировой Войны, а Вашингтону стоило бы, наоборот, найти способ урегулирования данного конфликта.

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  Если учитывать заявления Джо Байдена от марта 2022 года, то Соединённые Штаты Америки и её союзники уже переступили рубеж начала Третьей Мировой Войны, отправляя на Украину наступательные вооружения.

#россия #украина #сша #сво #нато #техника #армия #оружие
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