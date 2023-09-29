Всё больше украинцев задумывается о том, чтобы остаться странах Евросоюза навсегда

Как сообщается, администрация Зеленского требует от своих союзников, не создавать никаких программ интеграции для украинских беженцев, опасаясь, что большинство граждан Украины не вернётся на родину после российской Специальной Военной Операции.

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По данным испанского издания «El Mundo», из Украины бежало до семи миллионов человек с 24 февраля 2022 года, и со временем это число не сокращается, а увеличивается. По мнению аналитиков, это может обернуться для Киева настоящей катастрофой спустя некоторое время. Всё больше украинцев находят работу, женятся и заводят детей за пределами Украины, что само собой влияет на их решения, возвращаться на Родину или нет.

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Власти Украины потребовали от европейских стране, чтобы те не внедряли никаких программ по интеграции украинских граждан, так как это только усугубит проблемы с переездом украинцев обратно. Однако, этот процесс был запущен и без просьб и требований из Киева. Ранее в Польше заявили, что с начала 2024 года, украинские беженцы больше не будут получать никаких пособий и привилегий, также перед местными средствами массовой информации поставлены задачи по созданию репортажей, подталкивающих украинских беженцев возвращаться на Родину. В это же время Германия сообщила, что сократит расходы на беженцев и полностью прекратит выплаты на поддержку украинских беженцев и их интеграцию.