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Zelikman
Украинские силы возобновили артиллерийские обстрелы позиций батальона Восток
Однако, по мнению бойцов, на наступательные операции сил у ВСУ пока не хватает

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  Как сообщают бойцы батальона «Восток», будние дни возвращаются в привычное русло. Стороны вновь обмениваются артиллерийскими обстрелами и сбросами с беспилотных летательных аппаратов, но сверхактивных боевых действий пока не наблюдается.

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  Доброе утро. Боевые действия на участке вошли в привычное русло - все работают с дистанции. Расход среднестатистический, без надрыва, но скоро распутица - нужен аккорд. По ощущению, украинские формирования у нас на аккорд сил ещё не накопили - значит, придётся нам, - не пропадать же бабьему лету", - заявили в батальоне.

  По мнению бойцов, Вооруженные Силы Украины до сих пор зализывают раны, после летнего контрнаступления, но уже скоро заканчивается тёплый период, и начнутся холодные осенние дожди, со всеми вытекающими из этого проблемами и проведение наступательных операций станет вовсе проблематично.

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  В администрации Зеленского заявляют, что контрнаступление будет проходить и летом, и осенью, и зимой. По словам официальных лиц, никакие погодные условия не могут остановить украинскую армию. А как дела будут обстоять на линии боевого соприкосновения на самом деле, мы узнаем уже ближайшие недели.

#россия #украина #сво #всу #армия #оружие #бпла #артиллерия #«восток»
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