Такой стремительный рост сети связан с выходом новых устройств и прошивкой бюджетных аппаратов KS0

Общий хешрейт сети Kaspa(kHeavyHash) превысил отметку в 31 PH в секунду, и, судя по всему, на этом он вряд ли остановится. Связано это с двумя факторами: недавний выпуск новых устройств от компании Wind Miner с мощностью в 11 TH в секунду и улучшение прошивки на самые бюджетные устройства IceRiver KS0.

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На сегодняшний день, проект Kaspa является одним из самых обсуждаемых в крипто-сообществе, в особенности среди шахтёров. Производители майнинг-оборудования выпускают всё более мощные аппараты для добычи монет Kaspa. Последним таким стал Wind Miner K9, который не так давно был представлен на свет. Судя по такому резкому скачку хешрейта, шахтёрам была передана очередная большая партия Asic-устройств для Kaspa.

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Также наверняка оказала своё влияние новая прошивка на бюджетные Asic-аппараты IceRiver KS0. Китайские эксперты сумели разогнать данные модели с заявленных производителем 100 GH в секунду, до 160 GH, что значительно повысило их эффективность. Однако, с ростом хешрейта увеличились и сроки окупаемости оборудования. Если немногим ранее непрошитый KS0 можно было окупить примерно за 5 месяцев, то уже сегодня майнинг-калькуляторы показывают 8-9 месяцев. При этом стоит понимать, что всё это время сложность сети однозначно продолжит свой рост, и окончательно вернуть свои затраты можно будет за гораздо больший срок.