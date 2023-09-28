В самой организации ранее опровергали, что компанию участвует в Специальной Военной Операции

Журналисты американского телеканала «CNN» заявляют, что в окрестностях Бахмута Вооруженные Силы Украины столкнулись с подразделениями из бойцов Частной Военной Компании "Вагнер". Об этом с ними поделились украинские военнослужащие, находящиеся на данном направлении.

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"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда", - заявил источник «CNN».

Ранее уже поступала информация, что "музыканты", находившиеся ранее в отпуске, решили не дожидаться когда Родина вновь позовёт их на помощь, а сами скооперировались и отправились в зону проведения Специальной Военной Операции. Как минимум поступали сообщения, что бойцы первого штурмового отряда третьего взвода выдвинулись на Украину из Ростова-на-Дону. Судя по всему, парни уже успели поучаствовать в выполнении боевых задач и запомниться украинским формированиям, раз новость об их возвращении на линию боевого соприкосновения тиражируется во всех западных средствах массовой информации.

В самой компании отрицают своё присутствие в зоне СВО. Действительно, ЧВК "Вагнер" не отправляла своих действующих сотрудников на Украину и более того, представители компании настаивают на том, чтобы бывшие сотрудники организации не использовали символику Группы Вагнера, находясь под руководством других структур.