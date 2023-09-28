Грабители успели походить с новыми iPhone не более двух суток.

Совсем недавно компания Apple представила свою новую линейку смартфонов iPhone 15. Новинки уже доступны для покупки практически у всех официальных дилеров и ритейлеров по всему миру.

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В Соединённых Штатах Америки, в связи с выходом новых iPhone, местная молодёжь Филадельфии решила взять штурмом магазин Apple Store и вынести оттуда всю продукцию компании, что, собственно, и было сделано.

"Около 20.00 часов (3.00 мск.) нам стало поступать многочисленное количество звонков, и некоторые наши офицеры увидели, как большие группы молодежи собираются и направляются в центральный район города. Где-то около 20.00 часов нам начали поступать многочисленные звонки от некоторых предприятий... в магазины которых начали вламываться и разграблять их", - сообщил в эфире телеканала «FOX 29» представитель полиции Джон Стенфорд.

В сети есть большое количество видеокадров, где видно, как толпа молодых парней и девушек обносят магазины в США, и на выходе их встречает полиция.

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Однако, уже спустя два дня после инцидента, компания Apple попросту заблокировала дистанционно все украденные из магазина продукты и уже сегодня вся эта дорогостоящая техника превратилась в груду запчастей для ремонта. В настоящее время грабители проводят краш-тесты новых iPhone 15.