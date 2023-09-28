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Zelikman
Победителей чемпионата по Fortnite дисквалифицировали по национальному признаку
В Epic Games отказались выплачивать деньги победителям, потому что они россияне

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  На кануне американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения, «Epic Games» провела турнир по одной из популярнейших на сегодняшний день игр - Fortnite.

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  По результатам турнира победили два геймера из Российской Федерации - Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико, выиграв тем самым главный приз в 200 тысяч американских долларов. Однако, администрация чемпионата отказалась выплачивать россиянам заслуженную награду. Представители компании заявили, что не будут выплачивать денежные средства российским киберспортсменам.

  Ребята попытались объяснить, что им известно об ограничениях для игроков из России, но они играли, находясь в Республике Беларусь, а для игроков из Беларуси ограничений нет. Организаторы всё же отказались от выплаты призовых, сославшись на российские паспорта чемпионов. В результате игроков попросту дисквалифицировали, грубо говоря, по национальному признаку, а призовые были аннулированы.

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  Печально наблюдать, как спорт становится не просто частью большой политики, а превращается в настоящее оружие.

#россия #игры #санкции #epic games #гейминг #fortnite
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