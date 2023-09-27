По мнению журналистов и экспертов издания, различные производители оружия отправляют образцы своей техники, чтобы весь мир увидел их в действии

Журналисты и эксперты американского издания «The Wall Street Journal» считают, что в настоящий момент украинский конфликт напоминает огромную военную ярмарку, где военно-промышленные комплексы разных стран могут продемонстрировать свои вооружения всему миру, просто отправив их одной из сторон.

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"Это также гигантская ярмарка вооружений. Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед", - говорится в статье «The Wall Street Journal».

Действительно, сперва та же турецкая компания «Baykar Makina» показала эффективность своих беспилотных летательных аппаратов на поле боя, затем своё превосходство продемонстрировали переданные Украине реактивные системы залпового огня «HIMARS», которые за счет своей дальности и точности набили себе баллов на мировом рынке вооружений.

Однако, у этой ярмарки есть и обратная сторона медали. Тот же беспилотник Bayraktar TB2 показал свою непригодность к боевым действиям, когда речь идёт о борьбе с противником, имеющим современные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В одно мгновение многомиллионное вложение превращается в груду металлолома. В мае 2022 года гражданам Литвы удалось приобрести один беспилотник Bayraktar TB2 по цене в 5 миллионов евро. Для сравнения: за эту же сумму на рынке можно приобрести два танка Т-90 в самой бюджетной модификации. После развёртывания в зоне Специальной Военной Операции российских систем ПВО беспилотники от компании «Baykar Makina» пропали из арсенала Вооруженных Сил Украины.

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Если говорить о поставленных западными странами танках, то здесь всё намного проще. В интернете началась целая "леопардовая" кампания. На немецкие танки возлагали надежды как на чудо-оружие, и первые поставки танков озвучивались как "перемога". Но первая же атака ударилась о суровую реальность. Немецкий Leopard-2 на этой ярмарке провалился.