Парень подключил к смартфону одновременно кулер, геймпад от X-Box, проектор и зарядку

Энтузиаст сделал из недавно вышедшего смартфона Apple iPhone 15 Pro настоящую портативную игровую консоль, подключив к нему кулер, геймпад от X-Box и проектор. Теперь он может играть в мобильные игры с консольным экспириенсом.

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Казалось бы, для чего это нужно? В чем удовольствие играть в мобильные проекты на большом экране? Однако, на своей осенней презентации, компания Apple анонсировала перенос нескольких AAA-проектов, которые имеются на игровых консолях и компьютерах. Речь идёт об играх Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage и The Division: Resurgence, последние две ожидаются лишь в 2024 году, а вот "Обители зла" должны появиться уже до конца года. Не исключено, что через некоторое время мы узнаем о еще большем количестве подобных портаций на iOS.

Главной фишкой флагманских смартфонов Apple 15-го поколения, в плане гейминга, станет возможность играть с настоящей трассировкой лучей благодаря новому, совершеннейшему на сегодняшний день чипу Apple A17 Pro, iGPU которого имеет поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей. Будем наблюдать, как скоро конкуренты смогут нагнать Apple.

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