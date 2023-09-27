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Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал поставки немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" большой дальности «TAURUS» KEPD 350/150. По мнению политика, передача данных ракет потребует отправки на Украину еще и немецких специалистов, которые помогут украинским военным в применении и обслуживании данного оружия, а на это Берлин пока не готов пойти. Об этом сообщает американское издание «The Wall Street Journal», ссылаясь на свои источники в Германии.
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По мнению лидера Федеративной Республики Германия, отправка на Украину немецких военнослужащих несёт за собой риски, что Москва воспримет данный факт как прямую агрессию со стороны Берлина, и это приведёт к непредсказуемым последствиям. Данный шаг должен быть одобрен на голосовании в парламенте. Саму поставку ракет уже фактически одобрили, но отправка на Украину кадровых военных, это совсем другой вопрос.
Помимо этого, Шольц опасается, что Украина начнёт наносить удары по территории Российской Федерации, что также не сулит ничего хорошего. Однако, по этому поводу с Берлином уже поделились британские коллеги и заверили, что Киев всегда согласовывает свои ракетные удары и еще ни разу Вооруженные Силы Украины не нанесли поражение британской «Storm Shadow» по общепризнанным территориям России. Как сообщается, Берлин, скорее всего, сократит дальность полёта ракет «TAURUS» KEPD 350/150, в случае передачи их украинской армии.