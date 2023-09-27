Подобные действия Москва может воспринять, как прямое участие Германии в конфликте

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал поставки немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" большой дальности «TAURUS» KEPD 350/150. По мнению политика, передача данных ракет потребует отправки на Украину еще и немецких специалистов, которые помогут украинским военным в применении и обслуживании данного оружия, а на это Берлин пока не готов пойти. Об этом сообщает американское издание «The Wall Street Journal», ссылаясь на свои источники в Германии.

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По мнению лидера Федеративной Республики Германия, отправка на Украину немецких военнослужащих несёт за собой риски, что Москва воспримет данный факт как прямую агрессию со стороны Берлина, и это приведёт к непредсказуемым последствиям. Данный шаг должен быть одобрен на голосовании в парламенте. Саму поставку ракет уже фактически одобрили, но отправка на Украину кадровых военных, это совсем другой вопрос.

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Помимо этого, Шольц опасается, что Украина начнёт наносить удары по территории Российской Федерации, что также не сулит ничего хорошего. Однако, по этому поводу с Берлином уже поделились британские коллеги и заверили, что Киев всегда согласовывает свои ракетные удары и еще ни разу Вооруженные Силы Украины не нанесли поражение британской «Storm Shadow» по общепризнанным территориям России. Как сообщается, Берлин, скорее всего, сократит дальность полёта ракет «TAURUS» KEPD 350/150, в случае передачи их украинской армии.