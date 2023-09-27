Речь идёт о предприятиях, на которых производятся беспилотники Герань и Shahed-136/131

Как сообщает британское издание «The Guardian», администрация Зеленского предлагает западным странам начать наносить удары по промышленным объектам, на которых производятся российско-иранские дроны-камикадзе «Герань», либо же «Shahed-136/131».

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Данное предложение Киев изложил в своём 47-страничном документе, который был представлен всем членам "Большой семёрки". По мнению администрации Зеленского, необходимо наносить ракетные удары не только по заводам, расположенным на территории Российской Федерации, которые, кстати, расположены в Татарстане, на большом расстоянии от Украины, но и по Исламской Республике Иран, а также по Сирийской Арабской Республике.

"Среди предложений о действиях западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы, - ракетные удары по заводам по производству этих беспилотников в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", - говорится в материале «The Guardian».

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На крайний случай, Киев готов самолично наносить удары по данным предприятиям, для этого им только необходимо предоставление оружия с достаточной дальностью поражения. Такое чувство, что Зеленский не оставляет попыток втянуть в данный вооруженный конфликт весь мир и начать Третью Мировую.