Большое количество деталей и комплектующих в российско-иранских дронах-камикадзе из Европы или США

Как сообщает британское издание «The Guardian», Киев представил правительствам стран G7 47-страничный документ, где изложил, что часть компонентов, извлеченных из российско-иранских дронов-камикадзе «Герань», произведены различными компаниями Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки.

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"Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: Соединенных Штатах, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", - говорится в документе.

Судя по всему, администрация Зеленского в недоумении. Получается, что западные компании помогают производить беспилотники и бомбить ими Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины. К примеру, в беспилотниках оказался топливный насос немецкой компании «Ti Automotive GmbH», произведённый на территории Польши. Регулятор падения очень низкого напряжения с ингибитором и микроконтроллер со встроенной флэш-памятью произведены швейцарской фирмой «STMicroelectronics». Интегральная схема из драйвера буферной сети и транзистора изготовлены одной из дочерних компаний немецкой фирмы «Infineon Technologies AG». Это далеко не весь список компонентов, которые производятся в Евросоюзе и Соединённых Штатах, но при этом используются в производстве дронов-камикадзе «Герань».

Киев направлял свои претензии в некоторые из данных компаний, но ответ от всех производителей практически один и тот же:

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"Мы работаем с более чем 200 000 клиентами и тысячами партнеров по всему миру. Мы не разрешаем и не оправдываем использование наших продуктов не по назначению. У нас есть комплексная программа соблюдения требований международной торговли, с помощью которой мы соблюдаем все правила международной торговли. У нас есть внутренняя программа соблюдения требований экспортного контроля, которая включает обучение и процедуры для обеспечения соблюдения различных правил экспортного контроля. В рамках этой программы мы предоставляем нашим каналам продаж рекомендации, гарантирующие, что каждая сторона в нашей цепочке поставок понимает свою ответственность за соблюдение применимых законов и нормативных актов", - заявили, к примеру, представители «STMicroelectronics».