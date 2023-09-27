Если Киев не отзовёт свой иск, Еврокомиссия выступит на стороне европейских государств против Киева

Как сообщается, на судебном процессе во Всемирной Торговой Организации, Европейская Комиссия будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в споре касательно украинского зерна, если Киев не отзовёт своё заявление.

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Ранее эти три государства в одностороннем порядке ввели блокировку на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Брюсселя снять эмбарго на продукты из Украины. Киев, в свою очередь, подал в суд ВТО на своих соседей, блокирующих ввоз зерна в Европу.

"Во вторник было принято решение, что страны Евросоюза в споре в ВТО будет представлять Европейская комиссия. В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии", - заявляет источник в Европейском Союзе.

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По словам европейских дипломатов, начало судебного процесса закроет для Киева другие каналы диалога, в споре о блокировке ввоза украинского зерна. Другими словами, весь этот судебный процесс портит отношения не только с Польшей, Венгрией и Словакией, а со всем Европейским Союзом, а в свете последних событий, это не совсем то, что нужно Украине. На Соединённые Штаты Америки можно уже сильно не рассчитывать, поддержка администрации Зеленского вызывает всё больше раздражения среди американских чиновников. В Европе уже есть ряд стран, которые открыто заявили о прекращении поддержки Украины и с такими недружескими жестами со стороны Киева, союзники рано или поздно закончатся и в Евросоюзе.