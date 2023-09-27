Весь бизнес в России будет перепродан компании CommEX

Одна из крупнейших криптовалютных платформ биржа Binance заявила, что в течение одного года полностью покинет Российскую Федерацию. Весь российский бизнес будет перепродан компании CommEX.

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Заявлено, что пользователям не стоит опасаться за свои активы: для плавного перехода всех пользователей на новую биржу процесс растянется до одного года.

"Уважаемые пользователи, Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

В ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX", - говорится в сообщении компании.

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Судя по всему, западные регуляторы сумели надавить на руководство компании и вынудить их полностью закрыть бизнес в Российской Федерации. Откровенно говоря, коиптоплатформа Binance имеет один из самых популярных P2P-обменников. Однако, учитывая срок передачи бизнеса, за целый год ещё многое может измениться.