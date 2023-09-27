Компания продолжает вести наступательные действия в направлении ключевых населённых пунктов, захваченных террористами

У частной военной компании "Вагнер" в Африке полным ходом идёт своя Специальная Военная Операция. Как сообщают сотрудники организации, в настоящее время "Музыканты" проводят наступательные операции к ключевым населённый пунктам, занятым террористическими группировками.

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Накануне Вооруженные Силы Республики Мали совместно с подразделениями группы Вагнера сумели деблокировать город Томбукту. Долгое время населённый пункт был в полном окружении сторонников "Аль-Каиды", запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации. Однако боевые действия продолжаются, в окрестностях города до сих пор имеются террористические формирования.

По словам бойцов "Оркестра", в это же время военный контингент из других стран либо бездействует вовсе, либо имитирует работу в относительно безопасных районах, а некоторые соединения и вовсе стараются покинуть регионы, где присутствует ЧВК "Вагнер". Сотрудники компании показали фото военного контингента из Федеративной Республики Германия. Чем именно занимаются немецкие бойцы, непонятно, но справедливости ради стоит отметить, что точно не сидят у себя на базе.

В компании также ранее намекнули, что в ближайшем будущем возможен набор бойцов на новую африканскую кампанию.

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