Российская Федерация планирует увеличить расходы на оборону в 2024 году, а западные страны уже не готовы поддерживать Украину

Как стало известно, Российская Федерация планирует на 2024 год грандиозные по своим объёмам расходы на оборону. Туда входят и выплаты заработных плат военным, и закупки нового вооружения и военной техники, и средства на разработку нового вооружения и так далее.

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В свою очередь, Соединённые Штаты Америки и некоторые другие западные страны сообщают, что сокращают военную и даже гуманитарную помощь Украине. В США и вовсе ставится вопрос, будет ли в дальнейшем оказываться какая-либо поддержка. Германия в следующем году сократит расходы на беженцев более чем в два раза, а особенно это коснётся граждан Украины, так как средств на уход за украинцами и помощи в их интеграции больше не будет. Ранее власти Польши также заявляли, что с 2024 года государство сворачивает всю социальную помощь беженцам из Украины. Помимо этого, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что поставок оружия Украине больше не будет. Тучи над Киевом сгущаются.

Инсайдер из офиса президента Украины сообщает, что администрация Байдена требует от Киева сесть за стол переговоров до конца текущего года. Сделать это предлагается через посредническую миссию арабских стран. По словам источника, Вашингтону необходимо заморозить конфликт не позднее весны 2024 года.