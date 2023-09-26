Была поражена портовая инфраструктура в Одесской области, аэропорт ВСУ под Николаевым и ряд объектов в других регионах

В ночь с 25 на 26 сентября Воздушно-космические Силы Российской Федерации вновь нанесли ракетно-дроновые удары по военной и портовой инфраструктуре Украины. Сообщается о поражении целей в Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Вновь очевидцы из Румынии сумели запечатлеть всё происходящее на видео. По дронам-камикадзе пытались отработать средства противовоздушной обороны, но, судя по всему, безуспешно. После детонации беспилотника в одном из портов Одессы произошел пожар.

Ракетными ударами был поражен аэропорт Кульбакино под Николаевом Николаевской области. Сообщается, что на данном объекте Вооруженные Силы Украины располагали свою военную авиацию. Российская разведка вычислила, куда именно приземлились украинские самолёты после боевого вылета, и нанесли по ним удары.

На аэродроме разгорелся крупный пожар, сообщалось о частых взрывах, судя по всему, детонация боеприпасов.

Также сообщается о поражении расположения бойцов ВСУ в Славянске. Постройка практически полностью выгорела, у соседних зданий повыбивало окна.

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О результатах работы по другим регионам пока ничего не известно, очевидцы сообщали лишь о громких взрывах.