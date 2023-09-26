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Zelikman
Арестович: Если СВО продлится еще три года, то практически всем украинцам придётся там побывать
Алексей Арестович дал очередной мрачный прогноз для своих соотечественников

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  По мнению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, мобилизация в стране будет только ужесточаться и в случае если российская Специальная Военная Операция затянется еще на три года, то вероятнее всего, все украинцы за редким исключением успеют побывать на линии боевого соприкосновения.

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  "Мобилизация будет ожесточаться, это мой прогноз. Работодатели будут ограничивать в смысле приёма на работу людей, которые не стоят на учете в военном комиссариате. Будет налажен учет и идти придётся очень многим, если не всем придётся там побыть. Очень, очень многим. Поэтому, я думаю, вопрос, когда те люди окажутся в военкомате, это вопрос только времени. Сейчас это будет или через полгода, и еще неизвестно, сколько продлится конфликт, а если еще три года? Все там побывают за редчайшим исключением", - заявил блогер и политический деятель Алексей Арестович.

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  В настоящее время на Украине наблюдается введение всё новых законов, так или иначе расширяющий возможности для мобилизационных мероприятий. Теперь под мобилизацию попадают ограниченно годные к воинской службе граждане и женщины с медицинским образованием или опытом. Повестки могут вручаться в любых местах, и экипажи с сотрудниками военных комиссариатов ищут кандидатов прямо на улицах. В сети есть уже большое количество видео, где мужчин силой заталкивают в фургоны, чтобы затем отправить на линию боевого соприкосновения. Ранее Алексей Арестович помогал успокоить своих сограждан, но после выезда из страны (по неподтверждённой информации, в настоящее время он находится в Соединённых Штатах Америки), политический деятель начал давать мрачные для украинских граждан прогнозы.

#россия #украина #сво #всу #армия #мобилизация #арестович
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