Алексей Арестович дал очередной мрачный прогноз для своих соотечественников

По мнению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, мобилизация в стране будет только ужесточаться и в случае если российская Специальная Военная Операция затянется еще на три года, то вероятнее всего, все украинцы за редким исключением успеют побывать на линии боевого соприкосновения.

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"Мобилизация будет ожесточаться, это мой прогноз. Работодатели будут ограничивать в смысле приёма на работу людей, которые не стоят на учете в военном комиссариате. Будет налажен учет и идти придётся очень многим, если не всем придётся там побыть. Очень, очень многим. Поэтому, я думаю, вопрос, когда те люди окажутся в военкомате, это вопрос только времени. Сейчас это будет или через полгода, и еще неизвестно, сколько продлится конфликт, а если еще три года? Все там побывают за редчайшим исключением", - заявил блогер и политический деятель Алексей Арестович.

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В настоящее время на Украине наблюдается введение всё новых законов, так или иначе расширяющий возможности для мобилизационных мероприятий. Теперь под мобилизацию попадают ограниченно годные к воинской службе граждане и женщины с медицинским образованием или опытом. Повестки могут вручаться в любых местах, и экипажи с сотрудниками военных комиссариатов ищут кандидатов прямо на улицах. В сети есть уже большое количество видео, где мужчин силой заталкивают в фургоны, чтобы затем отправить на линию боевого соприкосновения. Ранее Алексей Арестович помогал успокоить своих сограждан, но после выезда из страны (по неподтверждённой информации, в настоящее время он находится в Соединённых Штатах Америки), политический деятель начал давать мрачные для украинских граждан прогнозы.