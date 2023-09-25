Данные дроны-камикадзе могут быть использованы против Черноморского флота и Крымского моста

Вооруженные Силы Украины провели очередные испытания подводного дрона-камикадзе «Маричка». Данный беспилотный плавательный аппарат сможет нести 200-килограммовую боевую часть и преодолевать до одной тысячи километров под водой. Специалисты, занимающиеся разработкой данного дрона, выложили видео.

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Ранее начальник Главного Управления Разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинские формирования рано или поздно достигнут своей цели и уничтожат Крымский мост. Судя по всему, подобными беспилотниками ВСУ надеются разрушить мост, соединяющий Крымский полуостров с Краснодарским краем. Также аппараты «Маричка» могут угрожать Черноморскому флоту.

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По видео сложно сказать, на какой стадии находится разработка подводных дронов у украинских спецслужб, так как видеоматериалы выглядят как "катание на банане", но учитывая, насколько желанно для администрации Зеленского уничтожение Керченского моста, ВСУ рано или поздно доведут разработку данных дронов-камикадзе до конца. А значит Российской Федерации стоит заранее продумать шаги по противодействую данной угрозе, чтобы не быть застигнутыми врасплох.